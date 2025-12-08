Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Streitigkeiten in Gaststätte - Mann wehrt sich bei Festnahme

Pforzheim (ots)

Am frühen Sonntaggmorgen ist es zu Handgreiflichkeiten in einem Bistro in der Nordstadt gekommen, infolgedessen zwei Personen leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht wurden. Ein 19-Jähriger hat bei den anschließenden polizeilichen Maßnahmen heftigen Widerstand geleistet.

Nach derzeitigem Sachstand kam es, gegen 3:50 Uhr, offenbar zu Körperverletzungen unter mehreren Männern in dem in der Blücherstraße gelegenen Bistro. Im Zuge der Fahndung konnten mehrere Tatverdächtige in unmittelbarer Nähe des Bistros ausgemacht werden. Während der Personalienfeststellung beleidigte ein 19-jähriger, alkoholiserter Beteiligter die Polizisten. Im weiteren Verlauf wurde ein Diensthund eingesetzt, da der Mann um sich trat und schlug. Unter unmittelbarem Zwang konnten die Beamten dem 19-Jährigen habhaft werden und ihn in Gewahrsam nehmen. Auch in der Gewahrsamseinrichtung setzte der Mann sein renitentes und beleidigendes Verhalten fort.

Die weiteren Ermittlungen zu den Körperverletzungsdelikten dauern an. Im Einsatz waren mehrere Streifenwagen und zwei Rettungsfahrzeuge. Ärztliche Hilfe wurde jedoch nicht benötigt.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell