Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Mehrere Reinigungsgeräte aus Firma entwendet

Pforzheim (ots)

Offenbar mögen es die Täter nicht schmutzig: Im Laufe der vergangenen Woche sind Unbekannte in eine Gebäudereinigung in Eutingen eingedrungen und nahmen Gerätschaften zum Putzen an sich.

Nach bisherigem Sachstand verschaffte sich die Täterschaft in der Zeit zwischen Montag und Sonntag gewaltsam Zutritt zum Lagerraum der Reinigungsfirma in der Jägerstraße. Dort entwendete sie zwei Industriestaubsauger, eine Bodenputzmaschine und einen Wischmopp. Der Gesamtwert wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Sabine Maag, Pressestelle

