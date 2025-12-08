PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Pforzheim - Einbrecher in Untersuchungshaft

Freudenstadt (ots)

Am Donnerstag, kurz vor 22:00 Uhr drangen zwei Einbrecher in einen Handwerksbetrieb in Freudenstadt ein. Auf der Flucht konnten sie von der Polizei gestellt und festgenommen werden.

Über eine eingeschlagene Scheibe drangen die beiden Männer nach derzeitigem Stand der Ermittlungen in die Räumlichkeiten eines örtlichen Handwerkbetriebs ein. Dort nahmen sie verschiedene Elektronikartikel, wie Computer, Laptops und eine Audioanlage an sich. Jedoch ahnten sie offenbar nicht, dass ein Zeuge derweil die Polizei verständigte. Nicht weit vom Tatort, entlang der B294, konnten die beiden Diebe samt Diebesgut von der Polizei gestellt werden.

Bei den beiden polizeibekannten Männern im Alter von 40 und 37 Jahren wurden außerdem zwei kürzlich gestohlene Pedelecs aufgefunden. Der Gesamtwert des gesicherten Stehlguts beläuft sich auf eine hohe vierstellige Summe.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rottweil erließ der Haftrichter des zuständigen Amtsgerichts am Freitag Haftbefehle wegen des dringenden Verdachts des besonders schweren Diebstahls in mehreren Fällen bei bestehender Wiederholungsgefahr und setzte diese in Vollzug. Die beiden Tatverdächtigen mit deutscher Staatsangehörigkeit befinden sich seither in Untersuchungshaft.

Die weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Freudenstadt, insbesondere zu den näheren Umständen sowie zu den Hintergründen der Tat, dauern an.

Markus Wagner, Staatsanwaltschaft Rottweil

Fabian Ottburg, Polizeipräsidium Pforzheim, Pressestelle

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: +49 (07231) 186 - 1111
E-Mail: Pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

