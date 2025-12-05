Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Pforzheim (ots) - Polizeiposten vorübergehend nicht besetzt

Der Polizeiposten in Pforzheim-Büchenbronn ist aufgrund notwendiger Instandhaltungsmaßnahmen vorübergehend nicht besetzt. Anliegen der Bevölkerung werden weiterhin bearbeitet.

In den Räumlichkeiten des Polizeipostens sind Mängel aufgetreten, die eine kurzfristige Sanierung notwendig machen. Eine Schimmelbildung an der Innenwand zwang das Polizeipräsidium Pforzheim zur Entscheidung den Polizeiposten vorübergehend zu schließen. Bis der Schimmelbefall restlos beseitigt ist, verrichten die Beamtinnen und Beamten des Polizeipostens ab Montag, den 8.12.2025 Ihren Dienst in den Räumlichkeiten des Polizeireviers Pforzheim-Süd in der Schwebelstraße 10.

So ist sichergestellt, dass die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger weiterbearbeitet werden können. Eine entsprechende Rufumleitung der Telefonanlage zum Polizeirevier Pforzheim-Süd wurde ebenfalls eingerichtet.

Außerdem steht die Polizei in engem Austausch mit dem zuständigen Amt für Vermögen und Bau, der Stadtverwaltung und der Hausverwaltung des Gebäudes. Nähere Angaben über die Dauer der Maßnahme sind derzeit noch nicht möglich.

Fabian Ottburg, Pressestelle

