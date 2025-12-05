PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Pforzheim (ots) - Polizeiposten vorübergehend nicht besetzt

Pforzheim (ots)

Der Polizeiposten in Pforzheim-Büchenbronn ist aufgrund notwendiger Instandhaltungsmaßnahmen vorübergehend nicht besetzt. Anliegen der Bevölkerung werden weiterhin bearbeitet.

In den Räumlichkeiten des Polizeipostens sind Mängel aufgetreten, die eine kurzfristige Sanierung notwendig machen. Eine Schimmelbildung an der Innenwand zwang das Polizeipräsidium Pforzheim zur Entscheidung den Polizeiposten vorübergehend zu schließen. Bis der Schimmelbefall restlos beseitigt ist, verrichten die Beamtinnen und Beamten des Polizeipostens ab Montag, den 8.12.2025 Ihren Dienst in den Räumlichkeiten des Polizeireviers Pforzheim-Süd in der Schwebelstraße 10.

So ist sichergestellt, dass die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger weiterbearbeitet werden können. Eine entsprechende Rufumleitung der Telefonanlage zum Polizeirevier Pforzheim-Süd wurde ebenfalls eingerichtet.

Außerdem steht die Polizei in engem Austausch mit dem zuständigen Amt für Vermögen und Bau, der Stadtverwaltung und der Hausverwaltung des Gebäudes. Nähere Angaben über die Dauer der Maßnahme sind derzeit noch nicht möglich.

Fabian Ottburg, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: +49 (07231) 186 - 1111
E-Mail: Pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 05.12.2025 – 09:55

    POL-Pforzheim: (CW) Neubulach - Einbrüche in Wohnhäuser - Zeugen gesucht

    Neubulach (ots) - Am Donnerstag sind bislang noch unbekannte Täter in zwei Wohnhäuser im Ortsteil Liebelsberg eingebrochen. In der Gartenstraße verschafften sich die Einbrecher in der Zeit zwischen 7:30 Uhr und 18:30 Uhr gewaltsam Zugang in ein Wohnhaus. Anschließend durchwühlten die Diebe sämtliche Schränke sowie Schubladen und entwendeten diversen Schmuck und ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 14:05

    POL-Pforzheim: (Enzkreis) Illingen - Polizeieinsatz an einer Schule - 3. Nachtrag

    Illingen (ots) - Am Montagmorgen musste eine Schule aufgrund einer unspezifischen Drohung geräumt und nach gefährlichen Gegenständen durchsucht werden. Gegen 8:30 Uhr ging an einer Gemeinschaftsschule in Illingen eine Meldung über eine mögliche Bedrohungssituation ein. Daraufhin wurde umgehende die Polizei informiert und es erfolgte eine kontrollierte Räumung der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren