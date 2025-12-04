Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Illingen - Polizeieinsatz an einer Schule - 3. Nachtrag

Illingen (ots)

Am Montagmorgen musste eine Schule aufgrund einer unspezifischen Drohung geräumt und nach gefährlichen Gegenständen durchsucht werden.

Gegen 8:30 Uhr ging an einer Gemeinschaftsschule in Illingen eine Meldung über eine mögliche Bedrohungssituation ein. Daraufhin wurde umgehende die Polizei informiert und es erfolgte eine kontrollierte Räumung der Gebäude. Die knapp 400 Personen fanden sich in einer Sammelstelle ein und wurden mit Essen und Getränken versorgt. Verletzt wurde dabei niemand.

Im Zuge der Durchsuchung des Schulgeländes ergaben sich keine Hinweise, die auf eine tatsächlich vorliegende Bedrohungssituation hindeuteten. Die Schülerinnen und Schüler konnten gegen 10:00 Uhr den Unterricht fortsetzen.

Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Drohung einem strafunmündigen Kind zugeordnet werden konnte. Der genaue Beweggrund für die Auslösung des Polizeieinsatzes wird derzeit noch geklärt. Weitere Konsequenzen für das Kind sind derzeit ebenfalls in Abstimmung.

Ermittlungen, die eine Verbindung zu ähnlichen Bedrohungslagen in Mühlacker und Lomersheim am 20.11.2025 untersuchen, haben bislang keine belastbaren Hinweise ergeben.

