Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Kontrollen auf dem Weihnachtsmarkt und im ÖPNV: Polizei zieht positive Bilanz

Pforzheim (ots)

Das Polizeipräsidium Pforzheim hat am Mittwochabend gemeinsam mit der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe sowie der Stadt Pforzheim umfangreiche Schwerpunktkontrollen im Bereich des Weihnachtsmarkts, des öffentlichen Personennahverkehrs und rund um den Hauptbahnhof durchgeführt. Ziel war es, durch sichtbare Präsenz das subjektive Sicherheitsgefühl zu stärken und die Einhaltung des seit Juli 2025 geltenden Waffen- und Messerverbots im ÖPNV konsequent zu überprüfen.

Zwischen 16:30 Uhr und 20:00 Uhr waren rund 20 Einsatzkräfte der Bundespolizei, der Stadt Pforzheim und der Landespolizei im Innenstadtbereich, zwischen Weihnachtsmarkt und Bahnhof, im Einsatz. Neben Kontrollen im Linienbusverkehr wurden auch weitere Personenüberprüfungen im unmittelbaren Bahnhofsumfeld vorgenommen.

Bilanz der Kontrollen:

Insgesamt wurden fünf Verstöße gegen das Tabaksteuermodernisierungsgesetz festgestellt. Weiter wurden zwei Ordnungswidrigkeiten wegen des verbotswidrigen Mitführens von Messern geahndet. Darüber hinaus kam es zu einem Verstoß gegen das Jugendschutzgesetz, der ebenfalls zur Anzeige gebracht wurde.

Das Polizeipräsidium Pforzheim wird auch zukünftig vergleichbare Schwerpunktaktionen im Innenstadtbereich sowie im ÖPNV durchführen, um die Sicherheit weiterhin zu gewährleisten.

Carmela Rinaldo, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell