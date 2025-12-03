PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Diebstahl von Maschinen aus Firmenfahrzeug

Niefern-Öschelbronn (ots)

Unbekannte Täter haben Maschinen aus einem abgestellten Firmenfahrzeug entwendet.

Dem derzeitigen Ermittlungsstand zufolge, ereignete sich die Tat zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen, in der Eutinger Straße in Niefern. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Firmenfahrzeug und entwendeten alle sich im Fahrzeug befindlichen Maschinen. Der Sachschaden ist derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Nord unter der Telefonnummer 07231 1863211 zu melden.

Vanessa Reidinger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: +49 (07231) 186 - 1111
E-Mail: Pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 03.12.2025 – 12:42

    POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Gold, Silber und Zahnbürsten geklaut

    Niefern-Öschelbronn (ots) - Einbrecher erbeuten ungewöhnliches Diebesgut am frühen Abend in der Straße Ob den Linden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand drangen am Dienstagabend, kurz nach 18:00 Uhr, bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus ein. Auf der Suche nach Wertgegenständen entwendeten sie neben Schmuck aus Gold und Silber mit einem Wert im niedrigen ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 12:32

    POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Polizeikontrolle endet mit mehreren Verletzten

    Pforzheim (ots) - Bei einer Polizeikontrolle am Dienstagmittag haben eine Frau und ein Mann mehrere Polizisten verletzt. Um 12:06 Uhr wurden der Polizei zwei Personen in der Pforzheimer Oststadt gemeldet, die auf ein Fahrzeug eingeschlagen hatten. Eine Frau und ein Mann wurden verdächtigt. Bei der anschließenden Kontrolle durch die Polizei wollte die Frau plötzlich ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 12:11

    POL-Pforzheim: (CW) Calw - Polizei sucht Zeugen nach Bankautomatenaufbruch

    Calw (ots) - Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in ein Bankgebäude eingedrungen und haben Bargeld aus einem Bankautomaten entwendet. Nach bisherigem Kenntnisstand verschaffte sich die unbekannte Täterschaft gegen 1:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem in der Lederstraße gelegenen Bankgebäude. Mit einem Werkzeug hebelte sie den in der Bank ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren