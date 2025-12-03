Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Diebstahl von Maschinen aus Firmenfahrzeug

Niefern-Öschelbronn (ots)

Unbekannte Täter haben Maschinen aus einem abgestellten Firmenfahrzeug entwendet.

Dem derzeitigen Ermittlungsstand zufolge, ereignete sich die Tat zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen, in der Eutinger Straße in Niefern. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Firmenfahrzeug und entwendeten alle sich im Fahrzeug befindlichen Maschinen. Der Sachschaden ist derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Nord unter der Telefonnummer 07231 1863211 zu melden.

Vanessa Reidinger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell