Bundespolizeidirektion Hannover
BPOLD-H: Einladung Medienvertreterinnen und -vertreter zum bundesweiten Schwerpunkteinsatz der Bundespolizei an gewaltbelasteten Bahnhöfe
Hannover/ Hamburg/ Bremen (ots)
Die Bundespolizeidirektion Hannover verstärkt vom 14. bis 16. November 2025 ihre Präsenz an den Hauptbahnhöfen in Hamburg, Bremen und Hannover. Der Einsatz ist Teil eines bundesweiten Schwerpunkteinsatzes der Bundespolizei, der sich gezielt gegen Gewaltdelikte an Bahnhöfen richtet.
Weitere Informationen zum Gesamteinsatz finden Sie unter:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/73990/6155889
Die Einsatzmaßnahmen der Bundespolizeidirektion Hannover finden in den Nächten von Freitag auf Samstag sowie von Samstag auf Sonntag, jeweils von 18:00 Uhr bis 03:00 Uhr, an den drei Hauptbahnhöfen statt.
Medienvertreterinnen und -vertreter, die den Großeinsatz begleiten möchten, werden gebeten, sich namentlich mit Presseausweis unter:
presse.hannover@polizei.bund.de
für die jeweiligen Standorte Bremen, Hamburg oder Hannover anzumelden.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeidirektion Hannover
Möckernstraße 30
30163 Hannover
Britta Sell
E-Mail: presse.hannover@polizei.bund.de
Mobil: 0172-2588323
www.bundespolizei.de
Original-Content von: Bundespolizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell