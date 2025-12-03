PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Polizei sucht Zeugen nach Bankautomatenaufbruch

Calw (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in ein Bankgebäude eingedrungen und haben Bargeld aus einem Bankautomaten entwendet.

Nach bisherigem Kenntnisstand verschaffte sich die unbekannte Täterschaft gegen 1:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem in der Lederstraße gelegenen Bankgebäude. Mit einem Werkzeug hebelte sie den in der Bank befindlichen Automaten auf und entwendete Bargeld im niedrigen sechsstelligen Bereich. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der Sachschaden wird auf eine hohe fünfstellige Summe geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst Pforzheim zu melden.

Melanie Konrad, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

