Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Liebenzell - Einbruch in Wohnung: Polizei sucht Zeugen

Bad Liebenzell (ots)

Unbekannte sind am Dienstagnachmittag in eine Wohnung im Stadtteil Beinberg eingedrungen und haben Bargeld entwendet.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangte die unbekannte Täterschaft zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr in die in einem Mehrfamilienhaus in der Höhenstraße gelegene Wohnung, indem sie die Wohnungstüre eintrat. Aus einem Geldbeutel im Wohnzimmer wurde Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich entwendet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst Pforzheim zu melden.

