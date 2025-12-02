Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: 20 Kompletträder und eine Bremsanlage geklaut

Mühlacker (Enzkreis) (ots)

Felgendiebe haben sich auf dem Gelände eines Autohauses in der Nacht von Sonntag auf Montag an mehreren Fahrzeugen bedient.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand haben sich mehrere, zurzeit noch unbekannte Täter auf ein Autohausgelände geschlichen und fünf zum Verkauf stehende Fahrzeuge aufgebockt. An vier Autos haben die Täter den Komplettradsatz entwendet. Bei einem weiteren Fahrzeug haben sie nicht nur den Radsatz, sondern auch eine hochpreisige Sportbremsanlage mitgehen lassen. Aufgrund verschiedener Vorbereitungshandlungen gelang es den offenbar professionellen Tätern mit den 20 Kompletträdern und einer Bremsanlage das Gelände des Autohauses wieder unbemerkt zu verlassen.

Da es sich bei allen Fahrzeugen um hochwertige Fahrzeuge der Mittel- oder Oberklasse handelt, wird der entstandene Schaden derzeit auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

