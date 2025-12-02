POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuenbürg - Diebstahl von Kupferkabel
Neuenbürg (ots)
Von einer Baustelle in der Alten Pforzheimer Straße sind am Wochenende mehrere hundert Meter Kupferkabel entwendet worden. Nach aktuellem Kenntnisstand rollte die unbekannte Täterschaft im Zeitraum von Freitag, 14:00 Uhr, bis Montag, 13:00 Uhr, das Kupferkabel von einer Kabeltrommel ab und ließ diese anschießend leer zurück. Der entstandene Schaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag geschätzt.
