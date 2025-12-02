PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuenbürg - Diebstahl von Kupferkabel

Neuenbürg (ots)

Von einer Baustelle in der Alten Pforzheimer Straße sind am Wochenende mehrere hundert Meter Kupferkabel entwendet worden. Nach aktuellem Kenntnisstand rollte die unbekannte Täterschaft im Zeitraum von Freitag, 14:00 Uhr, bis Montag, 13:00 Uhr, das Kupferkabel von einer Kabeltrommel ab und ließ diese anschießend leer zurück. Der entstandene Schaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag geschätzt.

Melanie Konrad, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

