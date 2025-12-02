POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuenbürg - Diebstahl von Kupferkabel

Altensteig (ots) - Betrunkener Gast wird einer Bar verwiesen und greift Einsatzkräfte der Polizei an. In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es gegen 01:30 Uhr zu einem Polizeieinsatz in einer Bar in Altensteig. Ein Betrunkener störte andere Gäste durch aggressives Verhalten und wollte das Lokal zunächst nicht freiwillig verlassen. Den zwischenzeitlich ...

