FW Hünxe: Überörtliche Hilfeleistung im Stadtgebiet Krefeld

Hünxe (ots)

Die Bereitschaft 1 des Regierungsbezirks Düsseldorf wurde am frühen Sonntagmorgen um 05:53 Uhr zur überörtlichen Hilfeleistung alarmiert. Nach einem starken Unwetter am Vorabend waren in der Stadt Krefeld zahlreiche Einsatzstellen zu bewältigen. Da die Freiwillige Feuerwehr und die Berufsfeuerwehr Krefeld bereits seit Beginn der Unwetterfront im Einsatz waren, wurde weitere Unterstützung benötigt.

Im Rahmen der Bereitschaft 1 machten sich drei Einsatzkräfte der Einheiten Hünxe und Bruckhausen zusammen mit weiteren Kräften aus den Kreisen Wesel und Kleve sowie der Stadt Duisburg auf den Weg in den Einsatz. Sie sammelten sich zunächst an den Feuerwachen in Dinslaken und Moers, trafen sich dann am Fußballstadion in Duisburg-Wedau und fuhren anschließend gemeinsam ins Einsatzgebiet.

Vor Ort galt es, vollgelaufene Keller leerzupumpen und umgestürzte Bäume zu beseitigen. Am Nachmittag wurde die Bereitschaft 1 dann durch andere Feuerwehren abgelöst. Anschließend fuhr der Verband gemeinsam in das Heimatgebiet zurück. Der Einsatz war um ca. 16 Uhr beendet.

