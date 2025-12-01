PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Polizeirevier Pforzheim-Süd unter neuer Telefonnummer erreichbar

Pforzheim (ots)

Die Wache des Polizeireviers Pforzheim-Süd ist ab dem 9. Dezember 2025 unter folgender Telefonnummer erreichbar 07231 423-8200.

Noch bis zum genannten Termin können Sie das Polizeirevier unter der bislang gültigen Telefonnummer 07231 186-3311 kontaktieren.

In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an den polizeilichen Notruf unter 110.

Sabine Maag, Pressestelle

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

