POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Polizeirevier Pforzheim-Süd unter neuer Telefonnummer erreichbar
Pforzheim (ots)
Die Wache des Polizeireviers Pforzheim-Süd ist ab dem 9. Dezember 2025 unter folgender Telefonnummer erreichbar 07231 423-8200.
Noch bis zum genannten Termin können Sie das Polizeirevier unter der bislang gültigen Telefonnummer 07231 186-3311 kontaktieren.
In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an den polizeilichen Notruf unter 110.
