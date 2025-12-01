POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Betrunken mit dem Auto unterwegs
Niefern-Öschelbronn (ots)
Mit über zwei Promille ist ein 31-Jähriger in der Nacht von Freitag auf Samstag von Beamten des Polizeireviers Mühlacker kontrolliert worden.
Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr der VW-Fahrer gegen 0:50 Uhr auf der Hauptstraße in Niefern in Richtung der Bundesstraße 10. Bei einer Verkehrskontrolle konnten die Beamten starken Alkoholgeruch beim Pkw-Lenker wahrnehmen. Ein freiwilliger Vortest ergab einen Wert von knapp über 2 Promille.
Der 31-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde einbehalten.
