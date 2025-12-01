PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Betrunken mit dem Auto unterwegs

Niefern-Öschelbronn (ots)

Mit über zwei Promille ist ein 31-Jähriger in der Nacht von Freitag auf Samstag von Beamten des Polizeireviers Mühlacker kontrolliert worden.

Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr der VW-Fahrer gegen 0:50 Uhr auf der Hauptstraße in Niefern in Richtung der Bundesstraße 10. Bei einer Verkehrskontrolle konnten die Beamten starken Alkoholgeruch beim Pkw-Lenker wahrnehmen. Ein freiwilliger Vortest ergab einen Wert von knapp über 2 Promille.

Der 31-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Melanie Konrad, Pressestelle

Polizeipräsidium Pforzheim
