Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Fahrer alkoholisiert, Audi überschlägt sich

Pforzheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Beifahrer ist es am Samstagnacht bei der Auffahrt von der Dietlinger Straße auf die Westtangente gekommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 34-jähriger Mann gegen 23:30 Uhr die Landesstraße 562 in Richtung Pforzheim. Auf Höhe der Westtangente beabsichtigte der Fahrer nach rechts auf diese aufzufahren und verlor dabei die Kontrolle über den Audi. Zunächst überfuhr er eine Verkehrsinsel, kollidierte mit einer Leitplanke auf der Gegenfahrbahn und überschlug sich im Bereich eines Gefälles mehrfach, bis das Fahrzeug auf dem Dach auf dem Grünstreifen zum Stillstand kam. Der Fahrer uns seine beiden Mitfahrer konnten sich selbständig aus dem Pkw befreien. Einer der Mitfahrer wurde leicht verletzt zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Audi entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Bei der Unfallaufnahme konnten die Beamten beim 34-jährigen Fahrer starken Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein freiwillig durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,6 Promille. Außerdem besteht der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Er musste eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Melanie Konrad, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

