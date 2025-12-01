Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Heimsheim - Betrunkener Fahrer verursacht Auffahrunfall

Heimsheim (ots)

Ein alkoholisierter und mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehender Autofahrer hat am Samstagmorgen in der Mönsheimer Straße einen Verkehrsunfall verursacht. Gegen 08:39 Uhr fuhr der 31-jährige Fahrer eines Audi auf einen geparkten Tesla auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Tesla gegen einen davorstehenden Ford geschoben. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 14.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die eingesetzten Polizeibeamten deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung beim Audi-Fahrer. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über 2 Promille. Zudem ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Drogeneinfluss, weshalb eine Blutprobe angeordnet wurde. Der 31-Jährige musste seinen Führerschein abgeben.

