POL-Pforzheim: (Enzkreis) Knittlingen - Einbruch in Einfamilienhaus: Polizei sucht Zeugen

Knittlingen (ots)

Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Samstag haben Unbekannte geringe Beute gemacht.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen verschaffte sich die bislang unbekannte Täterschaft zwischen 14:00 Uhr und 21:30 Uhr gewaltsam über die Terassentür Zutritt in das im Germanenring gelegene Wohnhaus. Im Inneren wurden mehrere Räume durchsucht und Schmuck entwendet. Der Wert des Diebesgutes wird auf 100 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 07231/186 4444 beim Kriminaldauerdienst Pforzheim zu melden.

