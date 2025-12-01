PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Illingen - Polizeieinsatz an einer Schule - 2. Nachtrag

Illingen (ots)

Wegen einer unspezifischen Drohung gegen eine Schule sind am Montagmorgen mehrere Polizeibeamte im Einsatz gewesen. Personen wurden nicht verletzt und die Maßnahmen sind beendet.

Nachdem gegen 8:30 Uhr auf einer Gemeinschaftsschule in Illingen eine Meldung über eine mögliche Bedrohungssituation eingegangen war, wurde umgehende die Polizei informiert. Es erfolgte eine kontrollierte Räumung der Gebäude. Die knapp 400 unverletzten Personen fanden sich in einer Sammelstelle ein und wurden mit Essen und Getränken versorgt.

Im Zuge der Durchsuchung des Schulgeländes ergaben sich keine Hinweise, die auf eine tatsächlich vorliegende Bedrohungssituation hindeuteten.

Die polizeilichen Einsatzmaßnahmen waren gegen 10 Uhr beendet. Die Schülerinnen und Schüler konnten im Anschluss den Unterricht fortsetzen.

Es wurde ein Strafverfahren wegen des Anfangsverdachts der Störung des Öffentlichen Friedens durch Androhung einer Straftat gegen einen bislang Unbekannten eingeleitet. Die Ermittlungen des dauern an.

Benjamin Koch, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

