Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Alkoholisiert Unfall verursacht und geflüchtet

Calw (ots)

Am Freitagabend ist eine 44-Jährige mit ihrem Pkw in Calw-Heumaden verunfallt. Im Anschluss entfernte sie sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Nach bisherigem Sachstand setzte sich die Frau, kurz nach 19 Uhr, in ihren Pkw, und touchierte in der Waldenserstraße einen geparkten Seat, um im Anschluss ihre Fahrt fortzusetzten. Auf den Unfall von einem Zeugen angesprochen reagierte die Fahrerin nicht und verließ den Unfallort. Der hinterlassene Schaden wurde mit rund 500 Euro beziffert.

Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnte die Frau kurze Zeit später in Ostelsheim, in ihrem Fahrzeug angetroffen werden. Bei der anschließenden Überprüfung der Frau nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von rund 1,8 Promille.

Sabine Maag, Pressestelle

