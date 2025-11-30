Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Alkoholisiert Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten verursacht

Pforzheim (ots)

Zu einem Unfall mit einem leichtverletzten Mitfahrer und erheblichem Sachschaden ist es am späten Samstagabend (29.11.2025) in der Dietlinger Straße, an der Einmündung zur Westtangente gekommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr gegen 23.30 Uhr ein 34-jähriger Audi-Fahrer die Dietlinger Straße in Richtung Westtangente. Dort beabsichtigte er seine Fahrt auf die Westtangente fortzusetzen, nach rechts abzubiegen.

Hierbei verlor der Fahrer die Kontrolle über den Audi. Er überfuhr zunächst eine Verkehrsinsel, geriet auf die Gegenfahrbahn, kollidierte mit der Leitplanke und überschlug sich mehrmals im Bereich eines Gefälles.

Neben dem Fahrer befanden sich noch zwei Mitfahrer im Audi, wobei einer leicht verletzt wurde. Dieser kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Ein beim Fahrer durchgeführter Atemalkoholvortest ergab 1,6 Promille. Zudem ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Betäubungsmitteleinfluss. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein einbehalten.

Am Pkw entstand Schaden von etwa 40.000 Euro. Für die Bergung musste ein Kran eingesetzt werden, da dieser ca. 30 m entfernt von der Fahrbahn zum Liegen kam.

Aufgrund der aufgerissenen Ölwanne besteht die Möglichkeit, dass Erdreich verunreinigt wurde. Das Umweltamt war daher ebenfalls vor Ort. Ob Boden abgetragen werden muss, wird noch entschieden. Für das auf die Fahrbahn auslaufende Öl musste eine Nassreinigung durchgeführt werden.

Neben der Polizei befand sich noch die Feuerwehr Pforzheim und der Rettungsdienst mit jeweils einem Fahrzeug im Einsatz.

Robert Odelga, Führungs- und Lagezentrum

