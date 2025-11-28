Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Täter flüchten nach Firmeneinbruch - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, gegen 3:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Firma im Pforzheimer Stadtteil Maihälden. Die bislang unbekannten Täter schlichen sich über ein Gelände an der Kelterstraße, durchtrennten mit einem Schneidewerkzeug einen Zaun und gelangten so auf das Firmengelände in der Irma-Feldweg-Straße. Dort angekommen, machten sich die Einbrecher an einem Fenster zu schaffen, welches sie gewaltsam öffneten, um ins Gebäude zu gelangen. Trotz der ausgelösten Alarmanlag stiegen die Täter noch ein. Ob und was genau sie entwendet haben, ist derzeit noch unklar und wird von der Polizei untersucht. Die Höhe des möglichen Schadens bleibt ebenfalls noch unklar. Die Polizei bittet nun um Unterstützung aus der Bevölkerung: Wer im fraglichen Zeitraum von Donnerstag auf Freitag im Bereich der Kelterstraße oder Maihälden verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07231 / 186-3311 beim Polizeirevier Pforzheim-Süd zu melden.

Alexander Uhr, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell