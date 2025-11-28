Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Wiernsheim - Unbekannte erbeuten Schmuck aus Wohnhaus

Wiernsheim (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Donnerstag zwischen 13:30 Uhr und 19:00 Uhr gewaltsam in ein Wohnhaus in der Clara-Schumann-Straße eingedrungen. Im Inneren des Hauses durchwühlten die Einbrecher mehrere Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck im Wert von rund 15.000 Euro. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Clara-Schumann-Straße beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 07041 96 93 0 beim Polizeirevier Mühlacker zu melden.

