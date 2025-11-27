PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Simmozheim - Wohnhaus durchwühlt - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Simmozheim (ots)

Am Dienstagnachmittag ist ein Einfamilienhaus von Einbrechern aufgesucht worden.

Nach derzeitigem Sachstand wurden zwischen 15:50 Uhr und 18:30 Uhr die Räumlichkeiten des in der Theodor-Heuss-Straße befindlichen Hauses komplett durchwühlt. Über eine gewaltsam geöffnete Tür gelangten die Täter ins Innere und suchten nach Wertgegenständen. Was letztlich entwendet wurde, ist derzeit Gegenstand der kriminalpoizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231/186-4444 zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

