Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Falsche Polizeibeamte machen Beute - Polizei sucht Zeugen

Ispringen (ots)

Am Dienstagvormittag wurde eine Frau aus Ispringen Opfer einer betrügerischen Masche, bei der sich unbekannte Täter als Polizeibeamte ausgaben.

Nach den bisherigen Ermittlungen erhielt die Dame gegen 11:30 Uhr einen Anruf von einem Mann, der sich als Beamter des Bundeskriminalamtes ausgab. Durch geschickte Gesprächsführung und unter dem Vorwand, dass ihr Vermögen in Gefahr sei, konnte der Anrufer die Frau dazu bewegen, Bargeld sowie weitere Wertgegenstände an einen zweiten Täter zu übergeben, der sich ebenfalls als Polizist ausgab.

Dieser wird wie folgt beschrieben: 30-40 Jahre, 185-190cm, schlank, gepflegtes Aussehen, kein Akzent, graue Schiebermütze, schwarzer Mantel, dunkle Hose, sportliche Schuhe, eckige Brille.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Betruges und bittet nun um Hinweise. Zeugen, die am Dienstag, den 25. November, zwischen 11:30 Uhr und 12:00 Uhr im Bereich der Eisinger Straße, Hauptstraße und der Kelterstraße in Ispringen einen Mann gesehen haben, der der Beschreibung entspricht, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07231 186-4444 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Zusammenhänge zu anderen in der Region aufgetretenen Fälle sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Alexander Uhr, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell