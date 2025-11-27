PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Betrunkener verursacht Unfall

Mühlacker (ots)

Alkoholisiert ist ein 62-Jähriger VW-Fahrer am Mittwochabend bei Dürrmenz in eine Verkehrsinsel gefahren und hat dabei zwei Verkehrszeichen beschädigt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr der Mann gegen 20:30 Uhr die Kreisstraße 4505 von Lomersheim in Richtung Mühlacker. Dabei geriet er bereits mehrfach in den Gegenverkehr, so dass mindestens ein anderer Verkehrsteilnehmer stark abbremsen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Schließlich endete die Fahrt des 62-Jährigen, als er frontal gegen eine Verkehrsinsel fuhr und dabei zwei Verkehrszeichen beschädigte. Das Auto musste im Anschluss abgeschleppt werden.

Ein bei der Unfallaufnahme freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über zwei Promille. Der Fahrer musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Melanie Konrad, Pressestelle

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

