Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Keltern - Kreuz von Grab gestohlen -Polizei sucht Zeugen-

Weiler (ots)

Zwischen dem 17.11.2025 und dem 24.11.2025 ist von einem Grab auf dem Friedhof in Weiler ein bronzenes Kupferkreuz im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen worden.

Die Polizei hat Ermittlungen dazu eingeleitet und sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Neuenbürg unter der Rufnummer 07082 79120 entgegen.

Simone Unger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

