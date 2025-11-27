POL-Pforzheim: (CW) Calw - Zahlreiche Verstöße bei Verkehrskontrolle festgestellt
Calw (ots)
Polizeibeamte des Polizeireviers Calw haben am Mittwochvormittag von 9:30 Uhr bis 11:30 Uhr in der Bischofstraße Verkehrskontrollen durchgeführt.
Bei 16 kontrollierten Fahrzeugen konnten insgesamt 17 Verstöße, hauptsächlich wegen unerlaubter Handynutzung am Steuer und Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes, festgestellt und geahndet werden.
