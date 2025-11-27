PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Zahlreiche Verstöße bei Verkehrskontrolle festgestellt

Calw (ots)

Polizeibeamte des Polizeireviers Calw haben am Mittwochvormittag von 9:30 Uhr bis 11:30 Uhr in der Bischofstraße Verkehrskontrollen durchgeführt.

Bei 16 kontrollierten Fahrzeugen konnten insgesamt 17 Verstöße, hauptsächlich wegen unerlaubter Handynutzung am Steuer und Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes, festgestellt und geahndet werden.

Melanie Konrad, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 27.11.2025 – 12:34

    POL-Pforzheim: (Calw) Wildberg - Einbruchsversuch in Supermarkt gescheitert - Polizei sucht Zeugen

    Wildberg (ots) - Durch einen Zeugen ist am Mittwochabend ein Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft verhindert worden. Drei Tatverdächtige konnten vorläufig festgenommen werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand versuchten vier junge Männer gegen 23.00 Uhr gewaltsam die Zugangstüre des in der Saronstraße gelegenen Supermarktes zu öffnen. Dabei wurden sie von einem ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 11:35

    POL-Pforzheim: (CW) Simmozheim - Wohnhaus durchwühlt - Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Simmozheim (ots) - Am Dienstagnachmittag ist ein Einfamilienhaus von Einbrechern aufgesucht worden. Nach derzeitigem Sachstand wurden zwischen 15:50 Uhr und 18:30 Uhr die Räumlichkeiten des in der Theodor-Heuss-Straße befindlichen Hauses komplett durchwühlt. Über eine gewaltsam geöffnete Tür gelangten die Täter ins Innere und suchten nach Wertgegenständen. Was ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 10:59

    POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Betrunkener verursacht Unfall

    Mühlacker (ots) - Alkoholisiert ist ein 62-Jähriger VW-Fahrer am Mittwochabend bei Dürrmenz in eine Verkehrsinsel gefahren und hat dabei zwei Verkehrszeichen beschädigt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr der Mann gegen 20:30 Uhr die Kreisstraße 4505 von Lomersheim in Richtung Mühlacker. Dabei geriet er bereits mehrfach in den Gegenverkehr, so dass ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren