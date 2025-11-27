Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Zahlreiche Verstöße bei Verkehrskontrolle festgestellt

Calw (ots)

Polizeibeamte des Polizeireviers Calw haben am Mittwochvormittag von 9:30 Uhr bis 11:30 Uhr in der Bischofstraße Verkehrskontrollen durchgeführt.

Bei 16 kontrollierten Fahrzeugen konnten insgesamt 17 Verstöße, hauptsächlich wegen unerlaubter Handynutzung am Steuer und Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes, festgestellt und geahndet werden.

Melanie Konrad, Pressestelle

