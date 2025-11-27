Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Calw) Wildberg - Einbruchsversuch in Supermarkt gescheitert - Polizei sucht Zeugen

Wildberg (ots)

Durch einen Zeugen ist am Mittwochabend ein Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft verhindert worden. Drei Tatverdächtige konnten vorläufig festgenommen werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand versuchten vier junge Männer gegen 23.00 Uhr gewaltsam die Zugangstüre des in der Saronstraße gelegenen Supermarktes zu öffnen. Dabei wurden sie von einem Zeugen gestört und flüchteten ohne Beute. Im Zuge der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten drei mutmaßliche Täter vorläufig festgenommen werden. Der vierte Täter konnte unerkannt entkommen.

Der Polizeiposten Wildberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich beim Polizeirevier Nagold unter der Rufnummer 07452 9305-0 zu melden.

Melanie Konrad, Pressestelle

