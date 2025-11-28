PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Mann nimmt vermeintlich unter Drogen stehend und ohne Fahrerlaubnis am Straßenverkehr teil

Pforzheim (ots)

Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer hat am Donnerstagmorgen der Polizei einen auffällig unsicheren Fahrzeugführer gemeldet, welcher im Anschluss vor der Polizei geflüchtet ist.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen soll der 23-jährige Fahrer eines Mercedes zunächst gegen 08:00 Uhr die Kanzlerstraße in Richtung Bundesstraße 10 befahren haben, als dieser durch seine augenscheinlich unsichere Fahrweise mehrfach aufgefallen war. Im Anschluss bog dieser in den alten Steinbruch ab, verließ sein Fahrzeug und flüchtete zu Fuß und ohne Schuhe. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung gelang es den Beamten des Polizeireviers Pforzheim-Süd den Mann schließlich im Ortsteil Eutingen vorläufig festzunehmen.

Bei den weiterführenden Ermittlungen ergaben sich Anhaltspunkte, dass der Mann unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stehen dürfte und zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Dem 23-Jährigen wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet eine Anzeige wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Silas Lindörfer, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

