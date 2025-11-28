PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuhausen - Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Neuhausen (ots)

Im Laufe des Donnerstags, kam es in Neuhausen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen 7:30 Uhr und 16:15 Uhr gewaltsam über eine Balkontür Zutritt zu dem Anwesen in der Straße "Am Sägewerk".

Im Inneren des Hauses wurden mehrere Zimmer durchwühlt, wobei die Täter offensichtlich nach Wertgegenständen suchten. Die genaue Höhe des Diebstahlschadens und welche Gegenstände entwendet wurden, sind derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei Pforzheim bittet in diesem Zusammenhang um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: +49 (07231) 186 - 1111
E-Mail: Pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

