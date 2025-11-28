Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbruch in Wohnanwesen - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Am Donnerstagabend, kam es in der Nordstadt zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen 19 Uhr und 20 Uhr gewaltsam über eine Balkontür Zutritt zu dem Anwesen im Straßenzug "Oberer Wingertweg". Im Inneren des Hauses wurden mehrere Zimmer durchwühlt. Die Einbrecher erbeuteten hierbei einen knappen vierstelligen Bargeldbetrag.

Die Kriminalpolizei Pforzheim bittet in diesem Zusammenhang um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Alexander Uhr, Pressestelle

