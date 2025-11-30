Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Pkw überschlägt sich an der Autobahnauffahrt

Pforzheim (ots)

Pforzheim

Am Sonntag, kurz vor 16.00 Uhr, wollte ein 56-jähriger Mann mit seinem Pkw Cupra an der BAB-Anschlussstelle Pforzheim-West auf die Autobahn, in Richtung Karlsruhe auffahren. In einer Linkskurve der Auffahrt kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Sein Pkw überschlug sich mehrfach. Der Wagen geriet gegen eine Böschung und wurde von dort wieder auf die Fahrbahn zurückgeschleudert. Schließlich kam das Auto quer zur Fahrbahn, auf seinen Rädern zum Stehen. Der 56-jährige, seine 52-jährige Beifahrerin und eine weitere Mitfahrerin wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Nach derzeitigem Stand wurden alle drei nur leicht verletzt. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 40.000 Euro. Da es nicht mehr fahrbereit war, musste es abgeschleppt werden. Unfallursächlich dürfte nicht angepasste Geschwindigkeit gewesen sein.

Andreas Kuttruff, Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell