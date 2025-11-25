PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Ludwigshafen (ots)

Am Montagabend (24.11.2025) gegen 20:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW an der Einmündung Martinsgasse/Kirchenstraße in Oppau. Der 49-jährige Fahrer eines Mazda befuhr die Martinsgasse und bog in die Kirchenstraße ein. Hierbei stieß er mit einem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten VW-Golf, zusammen. Bei dem Mazda-Fahrer stellten die Polizeikräfte alkoholbedingte Ausfallerscheinungen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,35 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen sowie ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 2.800 EUR. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei warnt:

Wer alkoholisiert ein Fahrzeug führt, gefährdet sich und andere. Lassen Sie sich im Zweifelsfall abholen oder nutzen Sie öffentliche Verkehrsmittel.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Sturm, Polizeikommissar
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

