Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zeugenaufruf nach Fahrzeugaufbruch

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht zum Montag (23.11.2025-24.11.2025) zwischen 18:15 Uhr und 06:30 Uhr brachen Unbekannte in der Pettenkoferstraße nahe des Ebertparkes einen weißen Mercedes Sprinter auf und stahlen diverse Werkzeuge. Die Gesamtschadenshöhe beträgt etwa 2.000 EUR.

Haben Sie in der Nacht zum Montag verdächtige Personen im Bereich der Pettenkoferstraße beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Sturm, Polizeikommissar
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

