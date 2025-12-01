Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Illingen - Polizeieinsatz an einer Schule

Illingen (ots)

Derzeit sind Kräfte der Polizei an einer Gemeinschaftsschule in Illingen im Einsatz.

Seit 08:30 Uhr überprüfen Streifenteams des Polizeipräsidiums Pforzheim das Umfeld und Räumlichkeiten in einem Schulgebäude in der Schulstraße. Im Vorfeld kam es zu einer unspezifischen Drohung für diese Örtlichkeit. Das betreffende Gebäude wurde kontrolliert geräumt.

Eine konkrete Gefahr für die Beteiligten ist derzeit nicht erkennbar.

Bei neuen und wesentlichen Erkenntnissen wird umgehend auf dem Presseportal und dem WhatsApp-Kanal des Polizeipräsidium Pforzheim nachberichtet.

Benjamin Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell