POL-Pforzheim: POL-Pforzheim: (Enzkreis) Illingen - Polizeieinsatz an einer Schule - 1. Nachtrag

Illingen (ots)

Wie gegen 09:04 Uhr berichtet sind Kräfte der Polizei an einer Gemeinschaftsschule in Illingen im Einsatz. Alle Personen sind aus dem Gebäude und an einer Sammelstelle.

Die polizeilichen Maßnahmen, siehe Pressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/6169329 an einer Schule in Illingen dauern weiter an.

Eine konkrete Gefahr für die Beteiligten ist derzeit nicht erkennbar. Alle Personen befinden sich nach einer kontrollierten Räumung unverletzt an einer Sammelstelle (Sporthalle).

Bei neuen und wesentlichen Erkenntnissen wird umgehend auf dem Presseportal und dem WhatsApp-Kanal des Polizeipräsidium Pforzheim nachberichtet.

