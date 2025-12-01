Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Engelsbrand - Betrunkener Autofahrer muss seinen Führerschein abgeben

Engelsbrand (ots)

Stark alkoholisiert mit seinem Fahrzeug unterwegs gewesen ist am Freitagabend ein 39-jähriger Mann auf der Hauptstraße in Engelsbrand.

Nach derzeitigem Kenntnisstand meldete ein aufmerksamer Zeuge der Polizei gegen 17:25 Uhr einen Ford-Fahrer, welcher durch seine auffällige Fahrweise aufgefallen war. Der Fahrer wurde durch die hinzugerufenen Polizeibeamten einer Kontrolle unterzogen. Ein freiwillige durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von über 2,1 Promille. Der 39-Jährige musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Melanie Konrad, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell