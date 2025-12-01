PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Engelsbrand - Betrunkener Autofahrer muss seinen Führerschein abgeben

Engelsbrand (ots)

Stark alkoholisiert mit seinem Fahrzeug unterwegs gewesen ist am Freitagabend ein 39-jähriger Mann auf der Hauptstraße in Engelsbrand.

Nach derzeitigem Kenntnisstand meldete ein aufmerksamer Zeuge der Polizei gegen 17:25 Uhr einen Ford-Fahrer, welcher durch seine auffällige Fahrweise aufgefallen war. Der Fahrer wurde durch die hinzugerufenen Polizeibeamten einer Kontrolle unterzogen. Ein freiwillige durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von über 2,1 Promille. Der 39-Jährige musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Melanie Konrad, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 10:35

    POL-Pforzheim: (Enzkreis) Illingen - Polizeieinsatz an einer Schule - 2. Nachtrag

    Illingen (ots) - Wegen einer unspezifischen Drohung gegen eine Schule sind am Montagmorgen mehrere Polizeibeamte im Einsatz gewesen. Personen wurden nicht verletzt und die Maßnahmen sind beendet. Nachdem gegen 8:30 Uhr auf einer Gemeinschaftsschule in Illingen eine Meldung über eine mögliche Bedrohungssituation eingegangen war, wurde umgehende die Polizei ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 09:04

    POL-Pforzheim: (Enzkreis) Illingen - Polizeieinsatz an einer Schule

    Illingen (ots) - Derzeit sind Kräfte der Polizei an einer Gemeinschaftsschule in Illingen im Einsatz. Seit 08:30 Uhr überprüfen Streifenteams des Polizeipräsidiums Pforzheim das Umfeld und Räumlichkeiten in einem Schulgebäude in der Schulstraße. Im Vorfeld kam es zu einer unspezifischen Drohung für diese Örtlichkeit. Das betreffende Gebäude wurde kontrolliert geräumt. Eine konkrete Gefahr für die Beteiligten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren