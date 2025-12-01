Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Eutingen im Gäu - Einbruch in Wohnhaus

Eutingen im Gäu (ots)

Unbekannte Täter sind am Donnerstag in ein Einfamilienhaus in der Rosenstraße eingebrochen und entwendeten Wertgegenstände.

Nach aktuellem Ermittlungsstand verschafften sich die Einbrecher zwischen 11:00 Uhr und 17:00 Uhr über eine gewaltsam aufgehebelte Balkontür Zutritt zu dem Wohnhaus. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten schließlich Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von rund 1000 Euro. Anschließend gelang den Tätern unerkannt die Flucht.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 186-4444 zu melden.

