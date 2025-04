Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am gestrigen Dienstag (22.04.2025) beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 16.00 Uhr und 18.00 Uhr einen Audi A6 in der Euler-Chelpin-Straße (30er Hausnummern). Der Audi parkte am Fahrbahnrand. Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Auto entstand ein Sachschaden von rund 150 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell