POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Alkoholisiert erheblichen Sachschaden hinterlassen

Pforzheim (ots)

Am Samstagabend hat eine 53-Jährige infolge eines Verkehrsunfalls einen Gesamtschaden im fünfstelligen Bereich hinterlassen.

Nach derzeitigem Sachstand befuhr die 53 Jahre alte Frau mit ihrem Nissan die Lindenstraße als sie, gegen 23:20 Uhr, von der Fahrbahn abkam und mit einem geparkten Porsche kollidierte. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von rund 0,8 Promille.

Die Fahrerin musste eine Blutprobe abgeben und sich in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

Sabine Maag, Pressestelle

