PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Pforzheim (PF) - Sprinter-Fahrer mit über 1,6 Promille unterwegs

Pforzheim (ots)

Seinen Führerschein abgeben müssen hat am Freitagabend ein 43-Jähriger, der deutlich alkoholisiert mit seinem Fahrzeug am Straßenverkehr teilgenommen hat.

Beamte des Polizeireviers Pforzheim-Süd beobachteten gegen 20:40 Uhr den Fahrer eines Sprinters, wie er am Waisenhausplatz sein Fahrzeug auf einem Parkplatz abstellen wollte. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle konnten die Beamten Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Der 43-Jährige musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Diesen hatte er erst am Vortag nach einer zwölfmonatigen Sperre, ebenfalls wegen Trunkenheit im Verkehr, zurückbekommen.

Melanie Konrad, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 11:50

    POL-Pforzheim: (Enzkreis) Heimsheim - Betrunkener Fahrer verursacht Auffahrunfall

    Heimsheim (ots) - Ein alkoholisierter und mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehender Autofahrer hat am Samstagmorgen in der Mönsheimer Straße einen Verkehrsunfall verursacht. Gegen 08:39 Uhr fuhr der 31-jährige Fahrer eines Audi auf einen geparkten Tesla auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Tesla gegen einen davorstehenden Ford geschoben. Insgesamt entstand ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 11:44

    POL-Pforzheim: (FDS) Eutingen im Gäu - Einbruch in Wohnhaus

    Eutingen im Gäu (ots) - Unbekannte Täter sind am Donnerstag in ein Einfamilienhaus in der Rosenstraße eingebrochen und entwendeten Wertgegenstände. Nach aktuellem Ermittlungsstand verschafften sich die Einbrecher zwischen 11:00 Uhr und 17:00 Uhr über eine gewaltsam aufgehebelte Balkontür Zutritt zu dem Wohnhaus. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten schließlich Bargeld und Schmuck im Gesamtwert ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren