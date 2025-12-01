Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Pforzheim (PF) - Sprinter-Fahrer mit über 1,6 Promille unterwegs

Pforzheim (ots)

Seinen Führerschein abgeben müssen hat am Freitagabend ein 43-Jähriger, der deutlich alkoholisiert mit seinem Fahrzeug am Straßenverkehr teilgenommen hat.

Beamte des Polizeireviers Pforzheim-Süd beobachteten gegen 20:40 Uhr den Fahrer eines Sprinters, wie er am Waisenhausplatz sein Fahrzeug auf einem Parkplatz abstellen wollte. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle konnten die Beamten Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Der 43-Jährige musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Diesen hatte er erst am Vortag nach einer zwölfmonatigen Sperre, ebenfalls wegen Trunkenheit im Verkehr, zurückbekommen.

