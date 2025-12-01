PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Enzklösterle - Betrunkener Autofahrer rammt Straßenschild und überschlägt sich

Enzklösterle (ots)

Ein betrunkener Autofahrer ist am Samstagnachmittag auf der Landstraße 351 mit erhöhter Geschwindigkeit in eine Linkskurve gefahren und von der Fahrbahn abgekommen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr gegen 16:25 Uhr ein 43-jähriger Audi-Fahrer von Bad Wildbad in Fahrtrichtung Enzklösterle. Vor dem Ortsteil Nonnenmiß kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte der Audi mit einem Verkehrsschild und einem Abwasserschacht. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug durch die Luft geschleudert und kam ca. 50 Meter weiter auf dem Fahrzeugdach zum Liegen. Es entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf einen Betrag im mittleren fünfstelligen Bereich geschätzt. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde beim Fahrer starker Alkoholgeruch festgestellt, weshalb ein Vortest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von über 1,5 Promille.

Neben einer Blutprobe musste der Audi-Fahrer auch seinen Führerschein abgeben.

Vanessa Reidinger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: +49 (07231) 186 - 1111
E-Mail: Pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

