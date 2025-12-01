Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Betrunkener Autofahrer verursacht hohen Sachschaden

Mühlacker (ots)

Ein 26-jähriger Mann verursachte in den frühen Morgenstunden des Samstags einen erheblichen Sachschaden, als er mit seinem BMW in mehrere Fahrzeuge prallte.

Nach bisherigen Ermittlungen befuhr der 26-Jährige gegen 03:45 Uhr die Enzstraße, als er die Kontrolle über seinen Wagen verlor und gegen mehrere parkende Pkw stieß. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden von rund 50.000 Euro. Als die Polizei die Unfallaufnahme durchführte, zeigte der offensichtlich betrunkene Fahrer zunehmend aggressive Verhaltensweisen und versuchte, sich von der Unfallstelle zu entfernen. Trotz des Fluchtversuchs konnte der Mann durch die eingesetzten Polizeibeamten mit Gewalt festgehalten werden. In der Folge wurde der Führerschein des 26-Jährigen beschlagnahmt, und der Mann musste in Gewahrsam genommen werden. Die Polizei hat gegen den Beschuldigten ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Alexander Uhr, Pressestelle

