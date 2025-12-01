PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Betrunkener Autofahrer verursacht hohen Sachschaden

Mühlacker (ots)

Ein 26-jähriger Mann verursachte in den frühen Morgenstunden des Samstags einen erheblichen Sachschaden, als er mit seinem BMW in mehrere Fahrzeuge prallte.

Nach bisherigen Ermittlungen befuhr der 26-Jährige gegen 03:45 Uhr die Enzstraße, als er die Kontrolle über seinen Wagen verlor und gegen mehrere parkende Pkw stieß. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden von rund 50.000 Euro. Als die Polizei die Unfallaufnahme durchführte, zeigte der offensichtlich betrunkene Fahrer zunehmend aggressive Verhaltensweisen und versuchte, sich von der Unfallstelle zu entfernen. Trotz des Fluchtversuchs konnte der Mann durch die eingesetzten Polizeibeamten mit Gewalt festgehalten werden. In der Folge wurde der Führerschein des 26-Jährigen beschlagnahmt, und der Mann musste in Gewahrsam genommen werden. Die Polizei hat gegen den Beschuldigten ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Alexander Uhr, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: +49 (07231) 186 - 1111
E-Mail: Pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 14:52

    POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Betrunken mit dem Auto unterwegs

    Niefern-Öschelbronn (ots) - Mit über zwei Promille ist ein 31-Jähriger in der Nacht von Freitag auf Samstag von Beamten des Polizeireviers Mühlacker kontrolliert worden. Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr der VW-Fahrer gegen 0:50 Uhr auf der Hauptstraße in Niefern in Richtung der Bundesstraße 10. Bei einer Verkehrskontrolle konnten die Beamten starken ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 13:37

    POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Fahrer alkoholisiert, Audi überschlägt sich

    Pforzheim (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Beifahrer ist es am Samstagnacht bei der Auffahrt von der Dietlinger Straße auf die Westtangente gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 34-jähriger Mann gegen 23:30 Uhr die Landesstraße 562 in Richtung Pforzheim. Auf Höhe der Westtangente beabsichtigte der Fahrer nach rechts auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren