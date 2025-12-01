PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-Pforzheim: (CW) Altensteig - Angriff auf Polizeibeamte endet im Polizeigewahrsam

Altensteig (ots)

Betrunkener Gast wird einer Bar verwiesen und greift Einsatzkräfte der Polizei an.

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es gegen 01:30 Uhr zu einem Polizeieinsatz in einer Bar in Altensteig. Ein Betrunkener störte andere Gäste durch aggressives Verhalten und wollte das Lokal zunächst nicht freiwillig verlassen. Den zwischenzeitlich hinzugerufenen Polizeibeamten gelang es zunächst den 38-jährigen Störenfried ins Freie zu begleiten, wo er unvermittelt einem Beamten mit der Faust ins Gesicht schlug. Bei der anschließenden Festnahme leistete er körperlichen Widerstand. Selbst gefesselt und am Boden liegend, gelang es ihm noch nach einem der eingesetzten Beamten zu treten. Bei der Festnahme solidarisierte sich ein weiterer 46-jähriger Gast mit dem Störenfried und begann die Einsatzkräfte zu schubsen und zu stören, sodass dieser schließlich ebenfalls festgenommen werden musste. Bei beiden Männern wurde jeweils eine Alkoholisierung von etwas mehr als 1,5 Promille festgestellt. Gegen sie wurden Ermittlungen wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung eingeleitet.

Durch die Widerstandshandlungen wurden zwei Polizeibeamte verletzt. Sie konnten ihren Dienst nicht fortsetzen.

Fabian Ottburg, Pressestelle

