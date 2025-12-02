PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwerverletzt

Mühlacker (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen einer Fußgängerin und einem Pkw ist eine 81-jährige Frau am Montagabend in Mühlacker schwer verletzt worden.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr der 37-jährige Skoda-Fahrer gegen 17:55 Uhr die Bundesstraße 10 von Enzberg kommend in Fahrtrichtung Mühlacker. Auf der Höhe eines Supermarktes trat die Fußgängerin an einem Fußgängerüberweg auf die Fahrbahn, um die Pforzheimer Straße zu überqueren. Der Skoda-Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und erfasste die Frau, welche zu Boden fiel. Bei dem Unfall erlitt die 81-Jährige schwere Verletzungen. Der entstandene Sachschaden wird auf 5.000,00 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die etwas beobachtet haben, sowie den Fahrer, welcher hinter dem Skoda-Fahrer fuhr, sich unter der Rufnummer 07041 9693-0 beim Polizeirevier Mühlacker zu melden.

Vanessa Reidinger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: +49 (07231) 186 - 1111
E-Mail: Pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

