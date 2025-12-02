PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Liebesbetrüger verleitet zu Geldanlage

Freudenstadt (ots)

Ein ungewöhnlicher Vorfall hat sich auf dem Polizeirevier Freudenstadt ereignet. Eine Frau die sich ursprünglich lediglich über die Seriosität von Online-Plattformen erkundigen wollte, wurde durch die Polizei über Love Scamming aufgeklärt. Die Frau hatte Ende Oktober einen Mann über eine Dating-App kennengelernt. Über Wochen hinweg tauschten sie WhatsApp-Nachrichten aus, wobei sich eine emotionale Beziehung entwickelte. Bereits wenige Tage nach dem Kennenlernen ermunterte der Liebesbetrüger die Frau, auf einer von ihm genannten Internetseite ihr Geld in Krypto-Währung anzulegen. Gelockt von hohen Renditen überwies die Frau auf mehrere angebliche Handelsplattformen einen Geldbetrag in hoher fünfstelliger Zahl.

Das Polizeipräsidium Pforzheim warnt:

- Seien Sie bei jeder Kontaktaufnahme von Unbekannten über das Internet oder über Messenger-Dienste grundsätzlich misstrauisch. - Überweisen Sie Online-Bekanntschaften kein Geld und lassen Sie sich nicht auf Transaktionen auf Internetseiten ein. - Lassen Sie sich niemals unter (emotionalen) Druck setzen. - Wenn Sie Opfer eines Liebesbetruges geworden sind, erstatten Sie auf jeden Fall Anzeige bei der Polizei. Speichern Sie dazu alle Mails und Chat-Texte als Beweis auf einem Speichermedium.

Simone Unger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

