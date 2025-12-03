PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Pkw überschlägt sich nach Zusammenstoß

Pforzheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person ist es am Dienstagvormittag auf der Wilferdinger Höhe gekommen.

Nach aktuellem Kenntnisstand wollte ein 59-jähriger VW-Fahrer gegen 10:30 Uhr von einem Tankstellengelände auf die Straße Am Enzenloch einfahren. Dabei übersah er einen von links kommenden Renault, welcher durch den Aufprall ins Schleudern geriet, sich überschlug und auf dem Fahrzeugdach zum Liegen kam. Der 51-jährige Fahrer wurde leicht verletzt.

Der entstandene Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

Melanie Konrad, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

