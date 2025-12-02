PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Dornstetten - schwerer Verkehrsunfall bei Dornstetten

Dornstetten (ots)

Bei einem Verkehrsunfall sind am Dienstagvormittag zwischen Dornstetten und Waldachtal ein LKW und ein PKW kollidiert.

Dem derzeitigen Stand der Ermittlungen zufolge war ein LKW-Fahrer kurz nach 11:00 Uhr aus dem Industriegebiet Eichwald kommend auf die Landstraße 398 unterwegs. Die Kreuzung, Tübinger Straße wollte der LKW-Fahrer geradeaus überqueren. Dabei übersah er eine von Dornstetten kommende Mercedes-Fahrerin. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, in Folge dessen die Mercedes-Fahrerin auf die Verkehrsinsel gedrückt wurde. Durch die Wucht des LKWs wurde die Mercedes-Fahrerin in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Sie wurde schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert.

Nach ersten Schätzungen entstand am Mercedes ein wirtschaftlicher Totalschaden. Insgesamt entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Vanessa Reidinger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: +49 (07231) 186 - 1111
E-Mail: Pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

