POL-Pforzheim: (CW) Altensteig - Zeugensuche nach gefährlicher Körperverletzung

Altensteig (ots)

Gemeinsam auf einen Mann eingeschlagen haben am frühen Samstagmorgen zwei Männer vor einer Gaststätte in Altensteig.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befand sich ein 31-Jähriger, gegen 3:00 Uhr, zunächst in einer in der Bahnhofstraße gelegenen Bar. Nach einer Auseinandersetzung mit zwei Männern, war er zunächst geflüchtet und dabei im Bereich eines Supermarktes gestürzt. Nach dem Sturz wurde er von denselben Männern gemeinsam getreten.

Die Tatverdächtigen, die sich zuvor ebenfalls in der Bar aufgehalten haben sollen, haben offenbar rumänisch gesprochen und können wie folgt beschrieben werden:

1. rund 190 cm groß, athletische Figur, kurze, schwarze Haare, Drei-Tage-Bart, etwa 35 Jahre alt

2. rund 160 cm groß, schlank, ohne Bart, ebenfalls kurze, schwarze Haare und auch etwa 35 Jahre alt.

Zeugen, die sich gegen 3:00 Uhr in der Bar aufgehalten haben oder sachdienliche Hinweise zur Tatzeit gegen 3:10 Uhr geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Nagold unter der Telefonnummer 07452 9305-0 zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

